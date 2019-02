Στις 29 Μαρτίου ανοίγει ο Αστέρας Βουλιαγμένης ως Four Seasons - Δείτε τις τιμές

Στις 29 Μαρτίου 2019 ανοίγει για το κοινό ο νέος Αστέρας Βουλιαγμένης, ως Four Seasons Astir Palace Hotel Athens .Ο νέος Αστέρας, το νέο Four Seasons Astir Palace το οποίο βρίσκεται στη λίστα του περιοδικού Forbes με τα καλύτερα νέα ξενοδοχεία του κόσμου για το 2019 («The 19 Hottest New Hotels Of 2019»), θα διαθέτει 303 δωμάτια (low season απο 365 ευρώ έως 1.040 ευρώ), σουίτες και bungalows, εστιατόρια, bars, πισίνες (δύο εξωτερικές και μία εσωτερική) κ.ά. Θα διαθέτει 3 ιδιωτικές παραλίες και 3 πισίνες, ακαδημία τένις, γήπεδο μπάσκετ και θαλάσσια σπορ, παιδικό κλαμπ, σπα και υδροθεραπεία με έμπνευση από την ελληνική παράδοση.

«Tο όραμά μας είναι να αναδείξουμε την Astir σε έναν διεθνούς βεληνεκούς προορισμό στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, που θα προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες του. Σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχο μας να παρουσιάσουμε την Astir στις αρχές του 2019, διασφαλίζοντας την υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, δήλωσε πρόσφατα ο Στέλιος Κουτσιβίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πλάνο μας και είμαστε σίγουροι ότι ένα τόσο σύνθετο έργο, παρά τις πολύπλοκες αδειοδοτικές διαδικασίες, προχωρά σταθερά προς την ολοκλήρωσή του. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που βλέπουμε το όραμά μας να υλοποιείται και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τον απόλυτο προορισμό πολυτελείας στους επισκέπτες μας».