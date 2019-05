Πρόκριση Τσιτσιπά για το τουρνουά του Εστορίλ!

Στα ημιτελικά του Εστορίλ Όπεν προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά και τη νίκη του με 2-0 σετ κόντρα στον Ζοάο Ντομίνγκεζ.

Παρά το γεγονός πως ο Έλληνας τενίστας δεν ήταν και στην καλύτερη μέρα του, τελικά κατάφερε να επιβληθεί του αντιπάλου του με 2-1 σετ σε 1 ώρα και 46 λεπτά.

Ο 20χρονος βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο πρώτο σετ, όμως σταδιακά ανέβασε στροφές για να φτάσει τελικά στην επικράτηση κόντρα στο Νο.214 της παγκόσμιας κατάταξης.

Πλέον, ο Τσιτσιπάς περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του για την ημιτελική φάση της διοργάνωσης, ο οποίος θα κριθεί από τον αγώνα Γκοφέν-Τζαζίρι.

Semi-finals for @StefTsitsipas ?



The No.1 seed edges Joao Domingues 7-6(3) 6-4 to reach his fourth semi-final of the season at #EstorilOpen pic.twitter.com/sEjeKjtdvY