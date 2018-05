Φωτογραφίες από το Four Seasons Astir Palace

Λίγο πριν ανοίξει τις πόρτες του για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται ο νέος Αστέρας Βουλιαγμένης, που θα σηματοδοτήσει και την άφιξη της υπερπολυτελούς αλυσίδας Four Seasons στην ελληνική αγορά.

Οι πρώτες εικόνες είναι εντυπωσιακές, με αναλυτικές πληροφορίες, μέσα από το site του συγκροτήματος, για το συνολικό project που θα υλοποιηθεί σταδιακά και αφορά εκτός από το ξενοδοχείο, την αναβάθμιση της παραλίας και της μαρίνας του Αστέρα, την ανάπτυξη έως 13 πολυτελών κατοικιών και φυσικά τη δημιουργία του Πάρκου της Χερσονήσου.



Το τουρκοαραβικό επενδυτικό σχήμα της Jermyn Street, με τη συμβολή της AGC Equity Partners από το Λονδίνο, και τη συμμετοχή των επενδυτικών funds από το Αμπου Ντάμπι και το Κουβέιτ, αραβικών κεφαλαίων και του τουρκικού ομίλου της Dogus δεσμεύεται ώστε να διαφυλάξει τη μοναδικότητα του προορισμού, ενισχύοντας το προφίλ του ως διεθνούς προορισμού για τουρισμό πολυτελείας.

Το νέο Four Seasons θα περιλαμβάνει συνολικά 303 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων και 61 bungalows, δύο εξωτερικές πισίνες και μία εσωτερική, δύο ιδιωτικές παραλίες κι επιπλέον πρόσβαση στο Astir Beach Club, οκτώ εστιατόρια, lounges και bars, κέντρο θαλασσοθεραπείας με 10 δωμάτια θεραπείας, ζώνη υδροθεραπείας, fitness club, ακαδημία τέννις, χώρους για παιδιά και χώρους εκδηλώσεων που μπορούν να φιλοξενήσουν από 12 έως 560 άτομα.



Η Four Seasons φιλοδοξεί «να αναβιώσει τη χρυσή εποχή του Αστέρα Βουλιαγμένης, δημιουργώντας μία νέα εμπειρία πολυτέλειας στη νέα εποχή» και στις υπηρεσίες που θα παρέχει το νέο Four Seasons, μόλις 30 λεπτά από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, είναι ιδιωτικές ξεναγήσεις με αρχαιολόγο στο Μουσείο της Ακρόπολης, κρουαζιέρα από την Μαρίνα του Αστέρα στα πιο κοντινά νησιά κ.α..



Σύμφωνα με τους επενδυτές, το συνολικό έργο υιοθετεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους και εξοικονόμησης ενέργειας με τις κατοικίες να έχουν βιοκλιματικό χαρακτήρα, ενώ προβλέπεται και η φύτευση επιπλέον 6.300 τουλάχιστον δέντρων. Με βάση το επενδυτικό σχέδιο, όπως έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του χώρου και των κτιρίων θα πρέπει να υιοθετεί τις αρχές της αειφόρου δόμησης, ιδίως μέσω συστημάτων κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης όπου αυτό είναι εφικτό (π.χ. LEED, BREEAM κ.α.).





Η συνολική δόμηση ανέρχεται σε 56.000 τ.μ.. Το 72% της συνολικής έκτασης αφορά προστατευμένες και πράσινες περιοχές, οι τουριστικές χρήσεις αντιστοιχούν σε 41.500 τ.μ. ή αλλιώς στο 73,5% της συνολικής δόμησης, ενώ τοπόσημα της περιοχής όπως το μνημείο του Απόλλωνα εξαιρούνται από την έκταση.



Για το ξενοδοχείο οι κρατήσεις δεν έχουν «ανοίξει» ακόμη επισήμως, όχι όμως και για την παραλία, όπου οι κρατήσεις είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, με τις τιμές να διαμορφώνονται κλιμακωτά, ανάλογα με την περίοδο. Ενδεικτικά, για την περίοδο από τον Μάιο έως και τις 30 Σετπεμβρίου, οι τιμές για τους ενήλικες τις καθημερινές διαμορφώνονται στα 20 ευρώ (για τα παιδιά 4-12 ετών στα 10 ευρώ), ενώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 30 και 15 ευρώ το άτομο.