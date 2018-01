Το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας συντονίζει ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την μάθηση στη φύση

Το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας, που εδώ και αρκετά χρόνια συμμετέχει σε καινοτόμα Ευρωπαϊκά προγράμματα, φέτος αναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο του συντονιστή μιας ομάδας εκπαιδευτικών οργανισμών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από πέντε ευρωπαϊκές χώρες με θέμα τη μάθηση στη φύση «LEARNING OUTside the classroom IN the EUROPEan nature». Συγκεκριμένα μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών υλοποιείται διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (2017-2019) για ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων από Ελλάδα, Εσθονία, Ρουμανία, Γαλλία και Ιταλία.

«Πως θα μπορούσαν οι μαθητές μας να χαρούν το μάθημα στο ανοιχτό φυσικό περιβάλλον; Γιατί στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης υπάρχει η παράδοση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη φύση ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και θερμοκρασίας … και στην Ελλάδα οι μαθητές είναι κλεισμένοι στις αίθουσες διδασκαλίας τις περισσότερες ώρες του σχολικού προγράμματος;» Τα παραπάνω ερωτήματα αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, αντικείμενο συζήτησης της πρώτης διεθνικής συνάντησης των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η διδακτική ομάδα του 1ου Νηπιαγωγείου Βούλας στοχεύει στην αναζήτηση εναλλακτικών πρακτικών, που δεν απαιτούν ακριβό εξοπλισμό για να ενσωματωθούν στο καθημερινό πρόγραμμα, αλλά αξιοποιούν φυσικούς πόρους. Η αξιοποίηση των καλών καιρικών συνθηκών του ελληνικού κλίματος, των φυσικών υλικών από τους χώρους πρασίνου και την παράκτια ζώνη της περιοχής, καθώς και η αξιοποίηση εθελοντικής προσφοράς εργασίας και αρωγής από τις οικογένειες των μαθητών μας που μαστίζονται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό από την οικονομική κρίση, δίνουν νέα κίνητρα για μάθηση, δράση και χαρά. Επιπλέον στους στόχους του προγράμματος είναι η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των σημερινών μαθητών, που παρουσιάζουν συχνά φαινόμενα παχυσαρκίας και άλλα προβλήματα υγείας, λόγω της υπερβολικής καθιστικής ζωής.

Στη δύσκολη σημερινή ελληνική οικονομική συγκυρία είναι απαραίτητο ένα σχέδιο προσχολικής αγωγής, που μέσα από την επαφή με τη φύση, θα προάγει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, τη βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης, και θα προσφέρει ψυχική ανάταση στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, αλλά και τις οικογένειές τους. Η εκπόνηση του σχεδίου αυτού βασίζεται στη θεωρητική και πρακτική γνώση που προέκυψε από συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα "Outdoor arts and crafts" στην Ισλανδία από φορέα που εξειδικεύεται στη διδασκαλία στο φυσικό περιβάλλον και την ένταξη φυσικών υλικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι έγιναν γνωστές καλές πρακτικές, που αφορούν στη διδασκαλία στον ανοιχτό αέρα και το φυσικό περιβάλλον, πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία σε εκπαιδευτικά συστήματα της Βόρειας Ευρώπης.

«Με τους μαθητές μας οργανώνουμε διδασκαλίες στη φύση, διαβάζουμε παραμύθια στην αυλή μας, κάνουμε πειράματα φυσικών επιστημών, μαθηματικά, δραστηριότητες με θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, εικαστικές δημιουργίες στο φυσικό περιβάλλον του σχολείου και της πόλης μας. Μέσα από αυτές τις δράσεις επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά για το άμεσο φυσικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας και της πόλης τους, να τα παρακινήσουμε να συμμετάσχουν ενεργά σε δραστηριότητες αισθητικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος αυτού, να τους εμφυσήσουμε αξίες, που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση» σημειώνει η Βασιλική Αναγνώστου, προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου Βούλας και συντονίστρια του προγράμματος.

Αυτό το νέο πλαίσιο διδασκαλίας, το τόσο διαφορετικό από το συνηθισμένο για τα ελληνικά δεδομένα κλειστό περιβάλλον της τάξης, αποτελεί έναν νέο παράγοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία, που ενεργοποιεί εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η αίσθηση των καιρικών συνθηκών, του ήλιου και του αέρα, της μυρωδιάς του χώματος και της θάλασσας, των δέντρων και των φυτών, η γενικότερη επαφή με τη φύση είναι γνωστό ότι οξύνουν τις αισθήσεις των μαθητών, αποτελούν κίνητρο για μάθηση και συμβάλλουν σε μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης. Νέες μέθοδοι και εργαλεία διδασκαλίας σ' αυτό το πρωτόγνωρο εκπαιδευτικό φυσικό πλαίσιο έχει μεγάλη σημασία να μελετηθούν και να ενταχθούν στην οργάνωση του προγράμματος σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των μικρών μαθητών, που αύριο θα είναι οι ενεργοί πολίτες της Ευρώπης.