Στο Ελληνικό η 5η έκθεση Τροφίμων και Ποτών

H 5η Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ, δίνει ραντεβού τόσο με τους επαγγελματίες του κλάδου Τροφίμων και Ποτών όσο και με τους λάτρεις των ελληνικών γεύσεων από σήμερα έως τις 29 Ιανουαρίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό.

Στο πλαίσιο της 5ης Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών και σε συνεργασία με το skywalker.gr εγκαινιάζεται το ΕΞΠΟΤΡΟΦ CONNECT, όπου θα πραγματοποιηθούν εξατομικευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες παραγωγούς να έρθουν σε απευθείας επαφή με εκπροσώπους σημαντικών επιχειρήσεων της χώρας, καθώς και των διεθνών αγορών. Επιπλέον, στον ίδιο χώρο θα διεξαχθούν οι Ημέρες Καριέρας, όπου εκπρόσωποι μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων θα προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε επαγγελματίες και άρτια εκπαιδευμένους σπουδαστές.

Η 5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ με τιμώμενη περιοχή την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο της γαστρονομικής γιορτής, καθώς οι επισκέπτες θα απολαύσουν τέσσερις ημέρες πλούσιες σε γαστρονομικές εκδηλώσεις. Ο 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαγειρικής «Greek Chef 2018» θα προβάλλει τα τοπικά προϊόντα και τη μεσογειακή διατροφή, ενώ θα αναδείξει τους επόμενους μεγάλους σεφ της χώρας.

Στο πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων της 5ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ ξεχωρίζει το «Μαγειρεύουμε Ελλάδα», όπου ο Λευτέρης Λαζάρου, καθώς και αναγνωρισμένες Λέσχες Αρχιμαγείρων ετοιμάζουν εμπνευσμένες συνταγές, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προϊόντα της χώρας μας.

Αν θέλετε να μάθετε τι γεύση έχει η φιλοξενία, μην χάσετε το The Taste of Hospitality by HotelBrain, όπου τρεις σεφ της διεθνώς πολυβραβευμένης, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης ξενοδοχείων HotelBrain και Χρυσού Χορηγού της 5ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ, θα παρουσιάσουν τρία πιάτα που συνδέονται με την απόλαυση της ξενοδοχειακής εμπειρίας.

Επιπλέον, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ συμμετέχει δυναμικά στην Έκθεση, καθώς εκτός από χορηγός και εκθέτης, οι άρτια εκπαιδευμένοι σπουδαστές του θα πλαισιώσουν τις παράλληλες εκδηλώσεις γαστρονομίας «Μαγειρεύουμε Ελλάδα» και «Πίνουμε Ελλάδα – DRINK MEZZE». Εκεί θα βρίσκονται και οι κορυφαίοι chef και pastrychef και καταξιωμένοι συνεργάτες του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Δημήτρης Σκαρμούτσος, Πάνος Ιωαννίδης και Διονύσης Αλέρτας για να δημιουργήσουν ειδικά για το κοινό της έκθεσης, εμπνευσμένες συνταγές με γεύση και άρωμα Ελλάδας.

Αναμφίβολα, τα δικά του «μεθυστικά» vibes δίνει το «Πίνουμε Ελλάδα – DRINK MEZZE», όπου ο ταλαντούχος bartender Κώστας Μπάσης και η ομάδα του δημιουργούν cocktails με βάση τα εθνικά μας ποτά. Φυσικά για τους λάτρεις του οίνου, ο απόλυτος προορισμός είναι «Τα Κρασιά της Ελλάδας», μια μοναδική οινική συνάντηση, η οποία θα αναδείξει τόσο τα ελληνικά κρασιά όσο και το σημαντικό έργο των τοπικών οινοποιών.

Επίσης, την «τιμητική» τους στην 5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ έχουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι ημερίδες.

Ο κορυφαίος οινογράφος αλλά και κριτικός οίνου και γεύσης Σίμος Γεωργόπουλος και διατροφολόγοι μυούν τους επισκέπτες στον κόσμο του οίνου, της σωστής διατροφής και αποδεικνύουν τη μοναδικότητα των ελληνικών προϊόντων. Εξαιρετικά επίκαιρες και ενδιαφέρουσες είναι οι ομιλίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Ελληνικής Εταιρείας Κοιλιοκάκης, του ΣΕΒΙΤΕΛ, της εταιρείας Quality Award, καθώς και οι ημερίδες του Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου.