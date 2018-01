Βούλα: Ο Παπαγιάννης έστειλε στο Ασκληπιείο την Παυλίδου

Μερικές ατάκες που δεν ειπώθηκαν από την ηθοποιό Σοφία παυλίδου ήταν η αιτία να έρθουν σε ρήξη στα καμαρίνια μετά το τέλος της παράστασης, η ηθοποιός και συνάδελφός της, Μάνος Παπαγιάννης. Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο βάρβαρη με τον ηθοποιό να προβαίνει σε ξυλοδαρμό της συναδέλφου του, σύμφωνα με όσα η ίδια κατήγγειλε.

Μεταξύ τους υπήρξε ένας έντονος διάλογος και σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Παπαγιάννης τη χτύπησε, τους χώρισε ο Σωτήρης Καλυβάτσης και μάλιστα η Παυλίδου κατέληξε στα επείγοντα του Ασκληπιείου Βούλας.

Μέχρι στιγμής οι ηθοποιοί δεν έχουν κάνει σχετικές δηλώσεις. Ωστόσο, η Σοφία Παυλίδου έκανε μια ανάρτηση όλο νόημα στο Facebook. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια εικόνα στην οποία γράφει: «This person has zero tolerance for violence against women».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Espresso «Λίγο μετά το χειροκρότημα και αφού ο θίασος αποσύρθηκε στα καμαρίνια, ο Μάνος κατηγόρησε τη Σοφία ότι του έφαγε μία ατάκα. Η ηθοποιός του ζήτησε συγγνώμη και προσπάθησε να αποφύγει την περαιτέρω σύγκρουση, δικαιολογώντας τον εαυτό της ότι δεν της βγήκε. Ο πρωταγωνιστής όμως ήταν φοβερά εκνευρισμένος. Την έβρισε άσχημα: Αυτό δεν θα το ξανακάνεις, γιατί θα σε γαμ... στη σκηνή. Κατόπιν σχεδόν ημίγυμνος βγήκε από το καμαρίνι του κι όρμηξε στο δικό της. Άνοιξε την πόρτα με κλοτσιά και μπήκε μέσα. Την έπιασε από τον λαιμό και την πέταξε κάτω κι εκείνη χτύπησε σε μια καρέκλα».

Στη συνέχεια η Κόνυ Μεταξά ανέλαβε να μεταφέρει την τραυματισμένη ηθοποιό στο νοσοκομείο, ενώ η Παυλίδου κατέθεσε και μήνυση εναντίον του Παπαγιάννη. Ο ηθοποιός πάντως εξαφανίστηκε για να αποφύγει το αυτόφωρο. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην παράσταση την Παυλίδου αντικαθιστά αυτές τις μέρες η σύζυγος του Παπαγιάννη, Αγγελική Δαλιάνη!