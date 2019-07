Συνεχίζεται με επιτυχία το Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2019

Το Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2019 συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία! Εκατοντάδες κόσμου παρακολουθούν τις συναυλίες, τις κινηματογραφικές προβολές και τις θεατρικές παραστάσεις στην ανακαινισμένη 3η Μαρίνα Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώρους, ενώ το βράδυ της Δευτέρας οι κερκίδες ήταν ασφυκτικά γεμάτες για τη συναυλία του μοναδικού Λευτέρη Πανταζή.

Το Φεστιβάλ Γλυφάδας 2019 συνεχίζεται απόψε με μια μεγάλη συναυλία με τους Onirama και το Μύρωνα Στρατή, με σπουδαίες ταινίες και θεατρικά έργα τις επόμενες ημέρες και με δύο ακόμα ξεχωριστές συναυλίες στην 3η Μαρίνα: Την Παρασκευή, 26 Ιουλίου, Νίνα Λοτσάρη & Opera Chaotique και ακολουθεί ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου την Τετάρτη, 31 Ιουλίου.

Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι στις 9 μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Αντί εισιτηρίου, ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις δημοτικές κοινωνικές δομές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των υπόλοιπων εκδηλώσεων του πρώτου μέρους του Φεστιβάλ έχει ως εξής:

ΜΟΥΣΙΚΗ

24.07 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τους Onirama και Μύρωνα Στρατή

Οι Onirama, το πιο δυναμικό συγκρότημα που τα τελευταία χρόνια έχει αγαπηθεί από όλους και έχει ξεχωρίσει για την ενέργεια και το πάθος στα live, έρχεται για μια μοναδική εμφάνιση μαζί με τον Μύρωνα Στρατή, έναν από τους πιο ταλαντούχους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς της γενιάς του, δημιουργώντας την πιο εκρηκτική ατμόσφαιρα.

ΣΙΝΕΜΑ

25.07 (3η Μαρίνα)

«Κλέφτες καταστημάτων»

Δραματική. Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε-Έντα. Με τους: Λίλι Φράνκι, Σακούρα Άντο, Μίγιου Σασάκι. Μέγα Βραβείο Φεστιβάλ των Καννών (2018)

ΜΟΥΣΙΚΗ

26.07 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με Νίνα Λοτσάρη & Opera Chaotique

Μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στο «Cabaret Chaotique», η οποία οδήγησε σε 2,5 μήνες sold out εμφανίσεων, η Νίνα Λοτσάρη και οι Opera Chaotique ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε ένα άκρως καλοκαιρινό Show. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην μουσική που κυριαρχούσε την εποχή των cabaret, εμπνευσμένη από τον ελληνικό κινηματογράφο και τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες.

ΘΕΑΤΡΟ

27.07 (3η Μαρίνα)

«Ο Ποπολάρος» του Γρηγόρη Ξενόπουλου

Ένα από τα δημοφιλέστερα θεατρικά έργα εποχής, της ελληνικής δραματουργίας. Σκηνοθεσία: Έλλη Βοζικιάδου. Με τους: Β. Ασημάκη, Μ. Μπασέτα, Μ. Συμεών, Δ. Παντελίδου, Γ. Λεβέντη, Α. Αποστόλου, Ι. Ανδριοπούλου, Ε. Λορέντη και Ζ. Ντάνια.

ΣΙΝΕΜΑ

28.07 (3η Μαρίνα)

«Eat Pray Love»

Κομεντί. Σκηνοθεσία: Ράιαν Μέρφι. Με τους: Τζούλια Ρόμπερτς, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζέιμς Φράνκο, Ρίτσαρντ Τζένκινς. (2010)

ΘΕΑΤΡΟ

29.07 (3η Μαρίνα)

«Γιατρός με το Στανιό»

Κωμωδία. Σκηνοθεσία: Χρήστος Συρμακέζης. Με τους: Δομηνίκη Παπαστεργίου, Κωνσταντίνο Αγιαννόπουλο, Zωή Φράττη, Δημήτρη Κατσιδονιώτη, Χρήστο Συρμακέζη, Γιάννη Ζουμπαντή. Ο ξυλοκόπος Σγκαναρέλος αναγκάζεται να υποδυθεί τον γιατρό και, χωρίς να το καταλάβει, γίνεται συνένοχος στο παιχνίδι που στήνουν δύο ερωτευμένοι.

ΣΙΝΕΜΑ

30.07 (3η Μαρίνα)

«Τα Απομεινάρια μιας Μέρας» (The Remains of the Day)

Δραματική. Σκηνοθεσία: Τζέιμς Άϊβορυ. Με τους: Άντονι Χόπκινς, Έμα Τόμσον, Τζέιμς Φοξ, Κρίστοφερ Ριβ, Χιου Γκραντ. Βραβείο του Εθνικού Συμβουλίου Κριτικών Κινηματογράφου των ΗΠΑ Καλύτερου Α' ανδρικού ρόλου, Βραβείο της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες Α' ανδρικού ρόλου (1993).

ΜΟΥΣΙΚΗ

31.07 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο μοναδικός και διαχρονικός Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο οποίος μετράει «κοντά μισό αιώνα» πορείας, με αμέτρητους δίσκους, τεράστιες επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες, θα είναι στη Γλυφάδα για μία ξεχωριστή συναυλία που θα απολαύσουν μικροί και μεγάλοι.

MOYΣΙΚΗ

01.08 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τους Πέτρο Ίμβριο και Τριαντάφυλλο

Οι μεγάλοι λαϊκοί καλλιτέχνες, Πέτρος Ίμβριος και Τριαντάφυλλος, έρχονται για να ξεσηκώσουν τους Γλυφαδιώτες με ένα πρόγραμμα γεμάτο με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια.

ΘΕΑΤΡΟ

02.08 (3η Μαρίνα)

«Ανεβαίνοντας τη Σκάλα»

Κοινωνική κωμωδία. Σκηνοθεσία: Μ. Ιωνάς και Άγγ. Μοσχονάς. Με τους: Σπ. Μπιμπίλα, Ά. Παντζέλη, Γ. Παπαευσταθίου, Γ. Καπετανάκο. Στην Ελλάδα του '60 οι θαμώνες ενός καφενείου, άνθρωποι της καθημερινής πραγματικότητας δέχονται τις επιρροές των καταστάσεων που δημιουργούνται γύρω τους, αντιδρώντας ο καθένας με τον δικό του διαφορετικό τρόπο.

ΘΕΑΤΡΟ

03.08 (3η Μαρίνα)

«Αφιέρωμα στον Κινηματογράφο» με την Ελένη Φιλίνη

Ένα αφιέρωμα στον κινηματογραφικό Χατζηδάκη, Μαρκόπουλο, Πλέσσα και Κατσαρό, μια παράσταση που θα ταξιδέψει το κοινό με τα τραγούδια στις ανέμελες μέρες, στις μικρές γειτονιές, στα στενά σοκάκια της Πλάκας.

ΘΕΑΤΡΟ

04.08 (3η Μαρίνα)

«Ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας» του Όσκαρ Ουάϊλντ

Σκηνοθεσία: Έλ. Βοζικιάδου. Με τους: Α. Κλημοπούλου, Ν. Κανά, Μ. Μπασέτα, Ν. Αναστοπούλου, Δ. Παντελίδου. Για παιδιά από 4-12 ετών. Η τρυφερή ιστορία για τη σχέση ενός αγάλματος κι ενός χελιδονιού διασκευάστηκε από τον Δ. Κούτση και ζωντανεύει στη σκηνή. Στο ρόλο του Πρίγκιπα ακούγεται η φωνή του Πασχάλη Τσαρούχα.

ΣΙΝΕΜΑ

05.08 (3η Μαρίνα)

«Ο Χωροφύλακας του Σεντ Τροπέ» (Le Gendarme de Saint - Tropez)

Κωμωδία. Σκηνοθεσία: Jean Girault. Με τους: Louis de Funès. Geneviève Grad: Nicole Cruchot, Michel Galabru, Jean Lefebvre, Christian Marin, Guy Grosso και Michel Modo (1964)

ΣΙΝΕΜΑ

07.08 (Πλατεία Ξενοφώντος)

«Τοσοδούλικα 2: Η Περιπέτεια στην Άκρη του Κόσμου» (Minuscule - Les mandibules du bout du mond)

Animation. Σκηνοθεσία: Ελέν Ζιρό, Τομά Ζαμπό (2018)

ΣΙΝΕΜΑ

08.08 (3η Μαρίνα)

«Μνημείων Άνδρες» (The Monuments Men)

Δραματική κωμωδία. Σκηνοθεσία: Τζορτζ Κλούνεϊ. Με τους: Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Κέιτ Μπλάνσετ, Μπιλ Μάρεϊ (2014)

ΣΙΝΕΜΑ

27.08 (3η Μαρίνα)

«Florence: Φάλτσο Σοπράνο» (Florence Foster Jenkins)

Δραματική κομεντί. Σκηνοθεσία: Στίβεν Φρίαρς. Με τους: Μέριλ Στριπ, Χιου Γκραντ, Σάιμον Χέλμπεργκ (2016)

ΣΙΝΕΜΑ

29.08 (3η Μαρίνα)

«Για καλό και για Κακό» (Ôtez-moi d'un Doute / Just to be Sure)

Κομεντί. Σκηνοθεσία: Καρίν Ταρντιέ. Με τους: Φρανσουά Νταμιέν, Σεσίλ ντε Φρανς, Γκι Μαρσάν, Αντρέ Βιλμς (2017)

ΣΙΝΕΜΑ

30.08 (3η Μαρίνα)

«Casino Royale»

Κατασκοπευτική Περιπέτεια. Σκηνοθεσία: Μάρτιν Κάμπελ. Με τους: Ντάνιελ Κρεγκ, Έυα Γκριν, Κατερίνα Μουρίνο. Βραβείο Bafta Α΄ ανδρικού ρόλου (2006)

ΣΙΝΕΜΑ

31.08 (3η Μαρίνα)

«Ξαναπαντρεύομαι τη Γυναίκα μου»

Κωμωδία. Σκηνοθεσία: Χάουαρντ Χοκς. Με τους: Κάρι Γκραντ, Ρόζαλιντ Ράσελ, Ραλφ Μπέλαμι (1940)