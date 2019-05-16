Αναλυτικά το ψηφοδέλτιο της Μαρία Σίνα υπ. Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Αναλυτικά το ψηφοδέλτιο της Μαρία Σίνα υπ. Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΕΑ) του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΒΕΝΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΑΝ ΝΙΣΑΝ του ΓΚΑΡΑΜΠΕΤ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΗΛΙΑ
ΒΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ του ΓΙΩΡΓΟΥ
ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΡΙΤΑ-ΠΑΤΕΡΩΝΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΤΕΛΗ ΚΟΡΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΒΗΘΛΕΕΜ (ΜΙΛΛΗ) του ΠΑΥΛΟΥ
ΣΥΝΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΡΟΘΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΙΩΑΝΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΟΤΗ-ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
Κοινότητα (πρ. Δημοτική) Βάρης
ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΟΥΡΑΪΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
Κοινότητα (πρ. Δημοτική) Βούλας
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΚΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΡΑΝΙ ΛΟΥΑΝ του ΣΕΦΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Κοινότητα (πρ. Δημοτική) Βουλιαγμένης
ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΟ-ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΡΟΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΔΟΞΙΟΥ