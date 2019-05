Συνέντευξη της Υποψήφιας Δημοτικής Συμβούλου Έφης Παπαστύλου στο NotosNet

Διαβάστε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε στο NotosNet και στον Νίκο Αγγελάκη η Υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος Ευθυμία (Εφη) Παπαστύλου με το συνδυασμό «Νέα Πόλη μία Πόλη» και Υποψήφιο Δήμαρχο τον Μανώλη Δασκαλάκη.

Ποια είναι η γραμμή σκέψης σας για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση;

H σκέψη μου είναι να είμαστε όλοι μαζί με τον σωστό τρόπο συνεργασίας για να βοηθήσουμε τη χώρα μας να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση της οικονομίας με τρόπο που να μην προκαλέσει ζημιά κυρίως στις εθελοντικές ομάδες.





Πώς βλέπετε τον σωστό τρόπο επίλυσης των προβλημάτων της ελληνικής καθημερινής ζωής;

Το βλέπω ως εξής. περισσότερη συλλογική εργασία και περισσότερη παραγωγή. Περισσότερες εξαγωγές και λιγότερες εισαγωγές, βοηθώντας τη χώρα σε οποιοδήποτε πολιτικό και οικονομικό φόρουμ ανεξάρτητα από κάθε ομάδα στην οποία ανήκω ή σε οποιοδήποτε πολίτικο κόμμα υποστηρίζω.





Την εμπειρία σας στον τομέα των δραστηριοτήτων φιλανθρωπίας στην Ελλάδα και πέρα από αυτήν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη ορισμένων κρίσιμων προβλημάτων για ειδικές ομάδες που έχουν ανάγκη στη χώρα μας;

Eχουμε ήδη πραγματοποιήσει πολλά φιλανθρωπικά γεγονότα σε πολλά επίπεδα κοινωνικών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων. Όλα αυτά τα γεγονότα υποστηρίζονται είτε από τοπικούς υποστηρικτές είτε από εξωτερικούς που πιστεύουν σε ανθρωπιστικές δραστηριότητες.

Για έμενα η προσφορά είναι θέμα παιδείας. Το να προσφέρεις δεν χρειάζεται δύναμη , χρειάζεται θέληση.

Η έλλειψη παιδείας αλλά και η αδυναμία του κράτους να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αξιοκρατικά αποτελούν τους δύο βασικούς λόγους που η φιλανθρωπία δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα μεταξύ των εύπορων Ελλήνων. Η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι απαραίτητη για να μπορέσουν φιλανθρωπικά σχέδια να υλοποιηθούν. Αν αυτό συμβεί, τότε η κοινωνία θα ενδυναμωθεί και θα μπορέσει να αντισταθεί στην άνοδο ακραίων πολιτικών δυνάμεων που απειλούν την κοινωνική συνοχή.





Ποια είναι τα πραγματικά οφέλη που έχουν επιτευχθεί στον τομέα των προσφύγων και άλλων ξένων ομάδων μέσω του οργανισμού σας;

Όπως είπα πριν, οι φιλανθρωπικές μας δραστηριότητες επεκτάθηκαν σε αρκετούς φορείς στην Ελλάδα όπως πρόσφυγες, πλημμυροπαθείς, ΜΑΝΔΡΑ,νοσοκομεία, παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΠΙΚΠΑ), άστεγοι στην Αθήνα κλπ.





Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για να βοηθήσετε τους ανθρώπους σε στενό κοινοτικό επίπεδο;

Μπορούμε να ενθαρρύνουμε κάποιες τοπικές δραστηριότητες για κακοποιημένες γυναίκες και όπως είπα πριν, τα παιδιά με αναπηρία στα Άσυλα, καθώς και την προώθηση ορισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων στο επίπεδο της νεολαίας κυρίως κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών .





Τι σημαίνει για εσάς φιλανθρωπία;

Ο Ζαν-Ζακ Ρουσό υποστήριξε ότι η φροντίδα για τους συνανθρώπους μας είναι το στοιχείο που προσδίδει σε όλους μας την ανθρώπινη μας διάσταση, ενώ ο Αριστοτέλης είπε: «Η μόρφωση του μυαλού χωρίς τη μόρφωση της καρδιάς δεν είναι καθόλου μόρφωση». Οι δύο αυτές προσεγγίσεις προσδιορίζουν απόλυτα την ουσία της έννοιας της φιλανθρωπίας, τόσο για μένα προσωπικά όσο και για τον Οργανισμό.

Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω εδώ είναι να κατανοήσουμε ότι η φιλανθρωπία εκφράζεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όλοι εκ των οποίων είναι εξίσου σημαντικοί. Οι κοινωφελείς δραστηριότητες που εκφράζονται μέσω της παροχής οικονομικής ενίσχυσης, όπως είναι οι δράσεις Ιδρυμάτων και φιλανθρωπικών Οργανισμών, είναι σημαντικές, αλλά ο εθελοντισμός αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο φιλανθρωπικής έκφρασης, εξίσου σημαντικό.

Όλοι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για μια καλύτερη κοινωνία.





Γιατί να επιλέξουν να σας ψηφίσουν οι πολίτες της Βάρης -Βούλας-Βουλιαγμένης-Βάρκιζας;

Γιατί εδώ έχεις την ευκαιρία να ασκήσεις πραγματική πολιτική, πολιτική της αληθινής ζωής και να κριθείς όχι από αυτά που λες, αλλά από αυτά που κάνεις.

Γιατί πλέον η νέα Ευρώπη «οικοδομείται» στις τοπικές αυτοδιοικήσεις της Ελλάδας και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις μπορούν και πρέπει να οικοδομηθούν με «ευρωπαϊκές προδιαγραφές». Γιατί η ομάδα μας, με σωστή οργάνωση και σκληρή δουλειά, μπορεί να ενώσει μια τοπική αυτοδιοικητική με μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, όπως είναι τα 3 Β.

Γιατί τα 3 Β στην Ελλάδα έχουν όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα επιτρέψουν να πρωταγωνιστήσουν στην έξοδο από την ύφεση. Κι εμείς έχουμε τους ανθρώπους, τη γνώση και τον ενθουσιασμό για να το καταφέρουμε. Γιατί έχουμε και όραμα και πρόγραμμα.





Είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση και γιατί επιλέξατε το σύνδεσμο του κυρίου Δασκαλάκη να είστε υποψήφια;

Εμπνέει εκτίμηση και σεβασμό. Πολλοί άνθρωποι παλεύουν καθημερινά για να έχουν την εκτίμηση από ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, την οικογένεια, τη δουλειά ή τις φιλικές επαφές.

Εκπεμπει κύματα σεβασμού και εκτίμησης και δεν χρειάζεται προσπάθεια από τη πλευρά του για να πετύχει .

Αυτο που τον χαρακτηρίζει είναι η ηρεμία. Νιώθει μέσα του μία δύναμη που όταν βάζει στόχους τους καταφέρνει;

Είναι μια ήρεμη δύναμη .

Τον εμπιστεύομαι .





Ποια είναι η Έφη Παπαστύλου μιλήστε μας λίγο για εσάς;

ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΠΙΟ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗ ΜΙΛΑΩ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ, ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

H ΕΝΑΣΧΟΛΙΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΟΣΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ.





Κατάγομαι από τη Μηλιά Μετσόβου, και γεννήθηκα στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.Από πολύ μικρή ηλικία δραστηριοποιήθηκα στο χώρο της πολιτικής, όντας ανιψιά του Ζήση Φούφα, γενικού γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας επί Αβέρωφ. Από το 1980 είμαι εγγεγραμμένη στην ΟΝΝΕΔ Τρικάλων. Στις εκλογές του 1981, σε ηλικία 18 ετών, ήμουνα δίπλα στον Σωτήρη Χατζηγάκη και το μικρόβιο της πολιτικής επηρέασε τη μετέπειτα πολιτική μου πορεία και ιδεολογία.

Στον αντίποδα αυτού του πάθους για ενασχόληση με τα κοινά ασχολήθηκα ενεργά και με την φιλανθρωπία και τον εθελοντισμό. Μέλος διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και νυν Πρόεδρος του Φιλανθρωπία Διεθνής Οργανισμός (Philanthropy International Organization) ο όποιος δρα ενάντια στη φτώχεια και την πείνα ,δεν στάθηκα στις συνήθεις κοσμικές/ φιλανθρωπικές συναντήσεις, αλλά προχώρησα στην ενεργό δράση, διαθέτοντας προσωπικό χρόνο και πόρους για να απαλύνω προβλήματα συνανθρώπων μου που δεν είχαν ευνοηθεί από τη ζωή.





Στόχος μου από εδώ και στο εξής είναι να μπορέσω να συνδυάσω την πολιτική με την αγάπη για το συνάνθρωπο. Ελπίζω ότι ένας πιο σύγχρονος πολιτικός οργανισμός θα δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται ειλικρινά για τον τόπο και τη μοίρα των πολιτών της Ελλάδας να προχωρήσουν στην υλοποίηση των απαραίτητων κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών. Το motto μου. "Αν κάνετε τα πράγματα καλά, να τα κάνετε καλύτερα. Να είστε τολμηροί, να είστε πρώτοι, να είστε διαφορετικοί, να είστε δίκαιοι».





ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τέταρτο Λυκειο Τρικάλων Θεσσαλίας.

Κολλέγιο Ανατόλια, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη

Yale OCW, Πολιτική Φιλοσοφία

Κολλέγιο Αθηνών, Δημοσιές Σχέσεις και Επικοινωνία.

Κολλέγιο Αθηνών, Ιστορία της Σύγχρονης και Αρχαίας Ελλάδας.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά: Μητρική γλώσσα

Αγγλικά

Γαλλικά





ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Πρόεδρος P-I-O(Philanthropy International Organization)

Μέλος Λύκειο Ελληνίδων Λονδίνου

Μελος Φιλανθρωπικός μη κυβερνητικός οργανισμός Ελπίδα .

Σύμβουλος για τα ανθρώπινα δικαιώματα East West Bridge

Διεθνής Διευθύντρια AUGP(ACADEMY UNIVERSAL GLOBAL PEACE)

Επίτιμη Πρέσβης TCHSI for Mental Health, Human Rights and Peace.

Επίτιμη Δρ .Φιλοσοφίας of AUGP

Μέλος του Royal Forum