H πριγκίπισσα Charlotte πήγε στο νηπιαγωγείο με ρούχα Marie Chantal

To παλάτι ανέβασε δυο φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα της μικρής πριγκίπισσας στο νηπιαγωγείο και έγραψε την εξής λεζάντα: The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte at Kensington Palace this morning. The images were taken by The Duchess shortly before Princess Charlotte left for her first day of nursery at the Willcocks Nursery School.

Δηλαδή: O Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ είναι στην ευχάριστη θέση να μοιραστεί μαζί σας δυο φωτογραφίες της πριγκίπισσας Charlotte στο παλάτι του Kensington σήμερα το πρωί * 8 Ιανουαρίου *. Οι εικόνες λήφθηκαν από τη Δούκισσα αμέσως πριν η πριγκίπισσα Charlotte να φύγει για την πρώτη της ημέρα στο νηπιαγωγείο Willcocks.

Η Charlotte λοιπόν, φόρεσε ένα σκούρο κόκκινο παλτό Amaia Kids, καλσόν και κορδέλα για τα μαλλιά της επίσης Amaia Kids, τα παπούτσια της ήταν Dona Carmen, το φουλάρι της ήταν Marie Chantal και η τσάντα της Cath Kidston.