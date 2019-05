Για τέταρτη φορά μητέτα η Κιμ Καρντάσιαν

Ξανά γονείς έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Ουέστ. Οι δυο τους ανακοίνωσαν τη γέννηση του τέταρτου παιδιού τους μέσω των social media.



«Είναι εδώ και είναι τέλειος», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter η reality star για τον γιο τους που γεννήθηκε με παρένθετη μητέρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η παρένθετη μητέρα δεν είναι η ίδια που έφερε στον κόσμο το τρίτο παιδί της οικογένειας, την Chicago, αλλά επέλεξαν άλλη, καθώς η προηγούμενη απέκτησε το δικό της παιδί πριν από μερικούς μήνες.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨