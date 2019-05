Τραγωδία στον Δούναβη: Όλο αυξάνονται οι νεκροί και οι τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 21 αγνοούνται όταν πλοίο που μετέφερε νοτιοκορεάτες τουρίστες στον Δούναβη, συγκρούστηκε με άλλο πλεούμενο σε τμήμα του ποταμού που διέρχεται από το κέντρο της Βουδαπέστης.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας και της Ουγγαρίας επιβεβαίωσαν τους θανάτους επτά επιβατών του σκάφους που έπλεε στον Δούναβη, φυσικό όριο ανάμεσα στα δύο τμήματα της ουγγρικής πρωτεύουσας, πόλης-μαγνήτη για τους τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, στο πλοίο Γοργόνα επέβαιναν 33 υπήκοοι της χώρας, εκ των οποίων 19 αγνοούνται, ενώ επτά κατορθώθηκε να διασωθούν. Αγνοούνται επίσης και οι δύο Ούγγροι, που αποτελούσαν το πλήρωμα του πλοίου.

«Επτά πρόσωπα νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση», διευκρίνισε ο Παλ Γκιέρφι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε κοντά στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το δυστύχημα.

Ο Μίχαϊλ Τοτ, εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, τόνισε στο ουγγρικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων MTI ότι το σκάφος δεν είχε τεχνικά προβλήματα. «Ήταν μια συνηθισμένη τουριστική περιήγηση», ανέφερε. «Δεν γνωρίζουμε τίποτα για το τι συνέβη. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι βυθίστηκε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Μίχαϊλ.

Το σκάφος των 26 μέτρων βυθίστηκε έπειτα από σύγκρουση με άλλο πλεούμενο, κοντά στο κτίριο της Βουλής της Βουδαπέστης. Η Σεούλ έκανε επίσης λόγο σύγκρουσης με κρουαζιερόπλοιο. Για τα αίτια του δυστυχήματος όμως δεν έχουν εκφραστεί επίσημα οι ουγγρικές αρχές.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Index.hu ότι το πλοίο, συνολικής χωρητικότητας 60 επιβατών, χτυπήθηκε στο πρυμναίο τμήμα του από πλοίο κρουαζιέρας μεγάλου εκτοπίσματος.

Λόγω των έντονων κατακρημνίσεων χθες Τετάρτη και από την αρχή του Μαΐου, ο Δούναβης είναι φουσκωμένος και υπάρχουν ισχυρά ρεύματα, κάτι που περιπλέκει το έργο των σωστικών συνεργείων και των δυτών που συμμετέχουν στην έρευνα. Η θερμοκρασία του νερού ήταν μεταξύ 10 και 15 βαθμών Κελσίου την ώρα του δυστυχήματος, σύμφωνα με τον ουγγρικό Τύπο.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, με δύτες να επιχειρούν σε μεγάλο εύρος του ποταμού, ανέφερε ο Παλ Γκιέρφι.

Έπειτα από ώρες αναζήτησης, το κουφάρι του σκάφους εντοπίστηκε κοντά στη γέφυρα Marguerite, σύμφωνα με το ουγγρικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο M1.

Το δυστύχημα έγινε περί τις 22:00 τοπική ώρα [23:00 ώρα Ελλάδας] μεταξύ της Αλυσιδωτής γέφυρας, της πιο γνωστής της ουγγρικής πρωτεύουσας, και της γέφυρας Μαργκερίτ, που συνδέει την παλιά πόλη της Βούδας και τη συνοικία της Πέστης.

Πρόκειται για μια πολύ δημοφιλή περιοχή, ειδικά για τις ποτάμιες περιηγήσεις, με το διασημότερο αξιοθέατο να μην είναι άλλο παρά το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, που φωτίζεται κάθε νύχτα και η σιλουέτα του δεσπόζει στην ανατολική όχθη του Δούναβη.

Η πρόσβαση σε αυτή την περιοχή του Δούναβη αποκλείστηκε από τις αρχές, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν ζήτησε να «αναπτυχθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι» για να προσφερθεί βοήθεια στους συμπατριώτες του.

Η Ίλντικο Χόρβατ, υφυπουργός Υγείας της Ουγγαρίας, μετέβη επιτόπου και εξέφρασε τα «συλλυπητήριά της» στις οικογένειες των θυμάτων. Στελέχη της πρεσβείας της Νότιας Κορέας μετέβησαν επίσης επιτόπου για να βοηθήσουν τις αρχές.

