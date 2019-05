Ρωσία: Μεγάλη τραγωδία με φλεγόμενο σκάφος

Tουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το επιβατικό αεροσκάφος SSJ-100, που είχε απογειωθεί από τη Μόσχα με προορισμό την πόλη Μουρμάνσκ, στη βορειοδυτική Ρωσία, τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ πραγματοποιούσε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες, το πρακτορείο ειδήσεων TASS, όμως, δίνει τον παραπάνω τραγικό απολογισμό.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για έξι τραυματίες, χωρίς να δίνονται διευκρινίσεις για την κατάσταση της υγείας τους.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, έξι τραυματίστηκαν. Ένας αριθμός επιβατών αγνοείται», είπε πηγή στο εν λόγω μέσο.

Το αεροπλάνο Sukhoi Superjet της εταιρείας Aeroflot είχε απογειωθεί από το Σερεμέτιεβο, αλλά λίγη ώρα μετά την απογείωση ο πιλότος ζήτησε να επιστρέψει πίσω.

BREAKING: Video shows passenger jet make emergency landing while being on fire at Sheremetyovo International Airport in Moscow, Russia. It’s unclear if there are casualties. pic.twitter.com/zdGVvgnpbL