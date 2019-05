Ο Τσιτσιπάς στα ημιτελικά του Όπεν της Μαδρίτης!

Ασταμάτητος ο Στέφανος Τσιτσιπάς που θα δώσει το «παρών» στα ημιτελικά του Όπεν της Μαδρίτης.

Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας, νο 9 στον κόσμο, πήρε δύσκολα το πρώτο σετ με 7-5 από τον 22χρονο Γερμανό, νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, στη συνέχεια έχασε το δεύτερο με 6-3, ωστόσο στο τρίτο σετ ήταν εντυπωσιακός. Στο 2-1 «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του, στη συνέχεια «κράτησε» τα δικά του σερβίς και στο τέλος το πήρε με 6-2, όπως και την πρόκριση στα ημιτελικά του φημισμένου χωμάτινου τουρνουά.

Αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ισπανό πολυνίκη της Μαδρίτης, Ράφαελ Ναδάλ (νο 2) και τον 34χρονο Ελβετό Σταν Βαβρίνκα (νο 34).

Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος προχώρησε χωρίς αγώνα στην τετράδα μετά την ξαφνική αποχώρηση του Κροάτη Μάριν Τσίλιτς και ο Ντόμινικ Τιέμ. Ο 25χρονος Αυστριακός, νο 5 στον κόσμο, κατάφερε να «πετάξει» έξω τον Ρότζερ Φέντερερ, καθώς τον νίκησε με ανατροπή 3-6, 7-6(11), 6-4.

