Σκληρό «χτύπημα» Τραμπ στον Ερντογάν: Διπλασιάζω τους δασμούς σε τουρκικό χάλυβα και αλουμίνιο

Τον διπλασιασμό των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την Τουρκία ενέκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, οι δασμοί στον χάλυβα θα φτάνουν πλέον στο 50%, ενώ αυτοί στο αλουμίνιο το 20%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην κατρακύλα της λίρας έναντι του «ισχυρού», όπως το χαρακτήρισε, δολαρίου.

Υπογράμμισε, δε, ότι «οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι καλές αυτή τη στιγμή».

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών -συμμάχων στο ΝΑΤΟ- αυξάνονται διαρκώς τον τελευταίο καιρό, λόγω της φυλάκισης από την Άγκυρα ενός Αμερικανού ευαγγελικού πάστορα, καθώς και άλλων διπλωματικών θεμάτων στα οποία διαφωνούν οι δύο χώρες.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!