Nέες απειλητικές δηλώσεις από τον Γιγίτ Μπουλούτ κατά της Ελλάδας

Σε νέες απειλητικές δηλώσεις απο τον Γιγίτ Μπουλούτ κατά της Ελλάδας, προχώρησε ο ανώτατος σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχετικά με τα Ίμια.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό κανάλι της Τουρκίας TRT, τόνισε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να βάλουν την Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία, ενώ ο στρατός της χώρας επιχειρεί στο Αφρίν της Συρίας. «Η απάντηση όμως της Τουκίας θα είναι πιο σκληρή», τόνισε ο Μπουλούτ.

Μάλιστα, ο Μπουλούτ ανέβασε το επίπεδο της πρόκλησης, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι μία μύγα που πάει να τα βάλει με τον γίγαντα Τουρκία», ενώ προειδοποίησε για «τρομερές συνέπειες».

Πριν από μερικές ημέρες, ο Μπουλούτ είχε εκτοξεύσει απειλές και κατά του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η Τουρκία θα σπάσει τα χέρια και τα πόδια σε όποιον Ελληνα πρωθυπουργό, υπουργό και αξιωματούχο πατήσει στα Ιμια.

«Η Αθήνα θα νιώσει την οργή της Τουρκίας, χειρότερη από αυτή στην Αφρίν. Θα σπάσουμε τα χέρια και τα πόδια αξιωματούχων, του πρωθυπουργού ή όποιου υπουργού τολμήσει να ανέβει στα Ίμια στο Αιγαίο», είχε πει μεταξύ άλλων, ο σύμβουλος του Ερντογάν.

#Erdogan's chief aide Yigit Bulut says he has no doubt that Americans plan to unleash Greece in attacking #Turkey while Turkish military engaged in #Syria, says Turkey's response would be toughest. pic.twitter.com/Iuv3lFB8g2