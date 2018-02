Οι 53 κανόνες του Αγίου Βαλεντίνου

Σε περίπτωση που είμαστε άνω των 18, δεν παίρνουμε δώρο κουκλάκι. Κάνε λίγο εικόνα εσένα να της πασάρεις το λούτρινο: Πιο αστείος, είσαι συμμετέχων στο «Χρυσό Κουφέτο».

Μέχρι να σιγουρευτείς ότι όντως «πιστεύει» και δεν είναι αντιβαλεντινική, άσε τα πολλά πολλά. Είναι δεν είναι όμως, φρόντισε να μην είσαι ο πρώτος που θα πει: «χρόνια μας πολλά».

Μην της πάρεις δώρο εσώρουχο από καραμελίτσες. Είναι σαν να σου παίρνει πουκάμισο από λαδόκολλα για σουβλάκια.

Μην της πάρεις τριαντάφυλλο που έχει μέσα εσώρουχο. (Πάντα αναρωτιόμουν ποιος παίρνει αυτά τα δώρα) Μπορείς απλά να της πάρεις λουλούδια και εσώρουχα. Χωριστά.

Όσο και αν σου λέει να το κάνετε για πλάκα, προς Θεού μην δεχτείς να περάσετε το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου βλέποντας τις 50 Αποχρώσεις του Γκρι. Πόση φλωριά να αντέξει πια αυτή η γιορτή;

Οι αντιβαλεντίνοι δεν πρέπει να τη σπάνε στους βαλεντίνους. Κι αυτοί άνθρωποι είναι. Απλά να μην ψηφίζουν

Μην της κάνεις πρόταση γάμου. Απλά don't.

Ρεζέρβα.

Δεν ξέρεις πια αν πρέπει να γελάσεις ή να κλάψεις κάθε φορά που είσαι χωρίς γκόμενα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η μέρα θέλει τη μουσική της. Ιδού ένα εμπειροπόλεμο άλμπουμ για να βάζεις να παίζει όταν συναντηθείτε.

14 Φλεβάρη, το πιο υποτιμημένο τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Ρακιντζής.

Ακόμα κι αν την μισείς σαν γιορτή, βάλε λίγο νερό στο κρασί σου. Σκέψου τις 50 αποχρώσεις της γκρι-νιας που θα ακούσεις.

"Να χαίρεσαι τον Βαλεντίνο σου". Ό,τι πρέπει σε περίπτωση που νιώθεις ναυτία.

Ψέματα, ψέματα. Το "Εγώ γιορτάζω κάθε μέρα" είναι πιο αποτελεσματικό.

Forever Friends. Τα πραγματικά αρκουδάκια της αγάπης.

"Κι εγώ".

Αν είσαι μόνος και νομίζεις ότι θα βγεις στα μαγαζιά να γνωρίσεις μόνες και απελπισμένες τότε πάλι μόνος θα γυρίσεις σπίτι.

Μην δεις το notebook. Κρίμα είναι τέτοια μέρα να την περάσεις μέσα στα κλάματα.

Αν έχεις στο μυαλό σου να της πεις "εγώ δεν πιστεύω σε αυτά αποκυήματα του υπερκαταναλωτισμού", φρόντισε να μην μάθει ποτέ ότι με την πρώην σου είχες πάει τριήμερο στο Παρίσι, 14 Φλεβάρη.

Κάποτε είχες πάρει κι εσύ ένα δώρο σε μια βαλεντίνα. Θυμήσου τον εαυτό σου λίγο τότε. Πάτα τώρα delete από τη μνήμη.

Σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου > Οιοσδήποτε εορτασμός για τον έρωτα

Φούτερ που λένε πάνω "love" απαγορεύονται. Εκτός κι αν είναι αυτό το μαντουμαδόρικο που φοράει πυκνά συχνά ο Τριαντάφυλλος

Στον έρωτα είσαι μόνος. Και στο ποδόσφαιρο δηλαδή αλλά αυτά θα σας τα πει ο Καίσαρης κάποια άλλη στιγμή.

Βάζουμε "all you need is love" να παίζει από το πρωί. Όχι για τον Βαλεντίνο. Για τους beatles.

Μαγείρεψε της και μία φορά, τι σου ζητάει; Μπορεί να είσαι ατζαμής αλλά με λίγη βοήθεια θα τα καταφέρεις. Και να μην τα καταφέρεις, θα είσαι "αυτός ο τύπος που προσπάθησε".

Σου αρέσει δεν σου αρέσει η γιορτή, πάρε κανένα λουλούδι στο κορίτσι σου βρε αχρείε

Εκείνοι που φωνάζουν στο Twitter πόσο σιχαίνονται τη γιορτή είναι εκείνοι που το βράδυ θα πνιγούν σε σοκολατάκια και αγάπη

Το να μισείς την συγκεκριμένη γιορτή είναι αναμενόμενο. Κάνε την διαφορά. Πες και δείξε πόσο απελπισμένα την λατρεύεις.

Αν δεν ακολυθείς τις συμβουλές μας και θα πάρεις τελικά λούτρινο, φρόντισε να είναι τεράστιο, T-Rex μεγέθους. Όχι μεσοβίζικες λύσεις. Δείξε κιμπάρης, ακόμη και στην γραφικότητα.

Ακόμη και αν μισείς την γιορτή, δεν θα πάθεις τίποτα να κλείσεις τραπέζι σε ένα καλό εστιατόριο για να της κάνεις το χατήρι. Ίσα ίσα που τα μενού του Αγίου Βαλεντίνου την έχουν την πλάκα τους. Ενίοτε και την πρωτοτυπία τους.

Το πρωί τα δίνουμε τα δώρα (βλέπε ανθοδέσμη, λούτρινα, σοκολατάκια). Πουρνο, πουρνό. Πριν ο κόκορας λαλήσει. Και το βράδυ μας έρχονται τα ανταλλάγματα. Το κατάλαβες το υπονοούμενο. Σωστά;

Μην την ξεχάσεις μόνος σου. Ούτε την γιορτή, ούτε εκείνη. Φρόντισε να την ξεχάσετε μαζί αν είναι.

Μεταξύ μας, δεν τρέχει τίποτα με το να θέλεις να την απολαύσεις. Του χρόνου μπορεί να μην 'δικαιούσαι' να είσαι μέρος της.

Μπορεί να σνομπάρεις τον Άγιο, αλλά πες μου πόσες άλλες ονομαστικές γιορτές θυμάσαι απέξω.

Θέλω πολύ να ξέρω τι σκέφτηκαν οι γονείς του Βαλεντίνου Βλάχου και τον ονόμασαν Βαλεντίνο.

Το ουίσκι Ballantine's μπορεί να γεννήσει πολλά κακά αστεία, αλλά το ΟΝΕΜΑΝ δεν θα στο 'κανε ποτέ αυτό.

Γιορτάζεις ή μη, είναι η πιο κιτς γιορτή του χρόνου

Θέλει ταινία. Δείτε το "Blended". Βασικά δείτε κάποια από τις ταινίες που μπορείς να στριμάρεις τόσο απλά και γρήγορα.

Τριαντάφυλλα, σοκολάτες, ρομαντικό δείπνο και σέξι εσώρουχα είναι σαν βάζεις μέλι σε μία τούρτα που ήδη έχει ζάχαρη, στίβια και γλυκό λικέρ

"Γιορτάζω όλο το χρόνο." Να συλληφθεί

"Ήπια ένα γκραν σατό του 67 με το πιάτο μου, το Σάββατο θα πάμε στους γονείς μου, θα φτιάξει η μαμά μου γιουβαρλάκια." Να συλληφθεί

Δύο χρονιές την έχω γιορτάσει τη γιορτή. Με άλλους τρεις single σε bar.

Για να χαίρονται τα λουλουδάδικα και τα ζαχαροπλαστεία μωρέ είναι αυτή η γιορτή. Είπε και μπήκε στο ανθοπωλείο, τελευταία στιγμή της τελευταίας στιγμής.

Μην πας ποτέ σε εστιατόριο που ενώνει τραπέζια και ζευγάρια του Αγίου Βαλεντίνου. ΠΟΤΕ.

Όσο μεγαλώνεις ο Άγιος Βαλεντίνος σου φαίνεται κάτι ψεύτικο. Και ο έρωτας είπες;

Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα αλλά τον π΅@$τη τον Βαλεντίνο δεν τον ακουμπάει καν

Μαζέψτε όλους του Βαλεντίνους, βάλτε τους στο Πλοίο της Αγάπης και στείλτε τους από εκεί που ήρθε ο Άγιος. Βοήθεια μας.

Αν είχε χιούμορ ο Άγιος Βαλεντίνος θα παίζαμε τουρτοπόλεμο

Σοκολάτα. Μέχρι εκεί.

Η πραγματική αγάπη δεν έχει γιορτή. Του μαθητού της Α' Γυμνασίου, Θεόδωρου Πετρομιχαλόπουλου.

Μόνο δύο πράγματα είναι σίγουρα σε αυτή τη ζωή. Ο θάνατος και η γκρίνια του Αγίου Βαλεντίνου.

Μα καλά, δεν καταλαβαίνουν ότι ξερνάμε με κάτι τέτοια;

Είναι η μοναδική μέρα που ευχαριστείς τον πλανόδιο μετανάστη που πουλάει λουλούδια. Τον φωνάζεις με χαρά.