Απειλές από σύμβουλο του Τ. Ερντογάν για τα Ίμια» (Βίντεο)

Νεες απειλές πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας, αυτή την φορά ο επικεφαλής των συμβούλων του Ταγίπ Ερντογάν προς την Ελλάδα απείλησε ευθέως τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα, τους υπουργούς αλλά και κάθε αξιωματούχο.

Αυτή τη φορά, ο επικεφαλής των συμβούλων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε ευθέως την Ελλάδα, τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τους υπουργούς αλλά και κάθε αξιωματούχο.

Ειδικότερα, ο Yigit Bulut, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και αναφερόμενος στο θέμα των Ιμίων είπε: «Η Αθήνα θα νιώσει την οργή της Τουρκίας, χειρότερη από αυτή στην Αφρίν. θα σπάσουμε τα χέρια και τα πόδια αξιωματούχων, του πρωθυπουργού ή όποιου υπουργού τολμήσει να ανέβει στα Ίμια στο Αιγαίο».

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή τουρκικά πλοία επιχείρησαν να παρεμποδίσουν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε η τουρκική Hurriyet, η τουρκική ακτοφυλακή παρεμπόδισε την προσέγγιση στα Ίμια του Ελληνικού σκάφους «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», στο οποίο επέβαινε ο κ. Καμμένος με σκοπό να ρίξει στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων Ελλήνων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού Παναγιώτη Βλαχάκο, Χριστόδουλο Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό που είχαν χάσει τη ζωή τους στο επεισόδιο των Ιμίων το 1996.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας μετέφεραν στο Newpost πως πράγματι υπήρξε προσπάθεια παρεμπόδισης ωστόσο με τους απαραίτητους ελιγμούς το ελληνικό πλοίο προσέγγισε το σημείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ελληνικό πλοίο έφτασε στο προγραμματισμένο σημείο εκεί ακριβώς όπου κατέπεσε το 1996 το ελληνικό ελικόπτερο και ο Π. Καμμένος έριξε κανονικά το στεφάνι.

Turkish president #Erdogan's chief advisor Yigit Bulut threatens #Greece, says Athens will face the wrath of #Turkey worse than #Afrin offensive, vows to break arms & legs of officials, PM or any Minister, who dare to land on disputed Kardak/Imia islet in Aegean. pic.twitter.com/XPmATUchnm