Ο Βαρουφάκης ανακοινώνει νέο κόμμα στις 26 Μαρτίου

Την ίδρυση ενός νέου κόμματος προανήγγειλε με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα Γιάνης Βαρουφάκης.

Με ανάρτηση στα ελληνικά και τα αγγλικά, ο πρώην υπουργός Οικονομικών, αναφέρει ότι στις 26 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ένα νέο ξεκίνημα.

Ενώ αναφέρεται και στα τρία χρόνια από τις εκλογές του 2015, που ανέδειξαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.

«Πριν τρία χρόνια, σαν σήμερα, ο λαός έδωσε εντολή για τέλος της χρεοδουλοπαροικίας. Η εντολή αυτή παραβιάστηκε. Τελική ήττα όμως δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει τελική νίκη. Ραντεβού σε 2 μήνες (26/3) για ένα νέο ξεκίνημα», αναφέρει η δημοσίευση του Γιάνη Βαρουφάκη.

Three years ago today the Greeks decided to rage against the dying of the light. They were betrayed. But never defeated. In two months (26/3) a new DiEM25 affiliated Greek party will come into being. There is no such thing as a final defeat, just as there is no final victory!