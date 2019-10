Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει περάσει από τον Ισθμό της Κορίνθου

Εντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες που δείχνουν ένα κρουαζιερόπλοιο να περνάει τον Ισθμό της Κορίνθου.





Η διέλευση του κρουαζιερόπλοιου Braemar του στόλου της Fred. Olsen Cruises πραγματοποιήθηκε σήμερα και όσοι τυχεροί βρέθηκαν στο σημείο έμειναν με το στόμα ανοιχτό.





Με 195,92 μέτρα μήκος, πρόκειται για το μεγαλύτερο πλοίο που έχει διέλθει τη διώρυγα Κορίνθου. Μέσα βρίσκονταν περίπου 1.200 επιβάτες, οι οποίοι απόλαυσαν το... τσίμα-τσίμα πέρασμα της διώρυγας.

And she's through!

Today #Braemar made history as the longest ever ship to cruise through the #CorinthCanal. pic.twitter.com/zLE87z2fCr