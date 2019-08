'Ηλιος και Αντηλιακά του Δ. Σπανάκη Γράφτηκε από NotosTeam

E-mail Twitter Έχουμε ήδη μπεί στην καρδιά του καλοκαιριού και τα μπάνια στη θάλασσα ξεκίνησαν. Οι θερμοκρασίες που φτάνουν συνήθως σε υψηλά επίπεδα, οι περισσότεροι από εμάς θα αναζητούμε μια αίσθηση δροσιάς στις παραλίες ή στις πισίνες κάτω από τον καυτό ήλιο. Η επίδραση του ήλιου στον άνθρωπο έχει ευεργετικά αποτελέσματα όπως : • Σύνθεση βιταμίνης D (η έκθεση του δέρματος για 15 λεπτά είναι αρκετή).

• Ευεξία και καλή διάθεση.

• Μαύρισμα (ωφέλιμο για την ψυχολογία).

• Βελτίωση ορισμένων δερματικών παθήσεων (π.χ. ψωρίαση, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα). αλλά και επιβλαβείς επιδράσεις ( ηλιακό έγκαυμα, ηλίαση, θερμοπληξία, γήρανση δέρματος, αφυδάτωση, φωτοευαισθησίες κλπ.) όταν η έκθεση σε αυτόν γίνεται χωρίς μέτρο και προστασία, όπου μετά από κάποιο διάστημα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη με τις συνέπειες που προκαλεί (καρκίνος δέρματος).



Ο ΗΛΙΟΣ Η ηλιακή αμτινοβολία αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες: • Το ορατό φώς που είναι το 40% της εκπέμπουσας ακτινοβολίας, απορροφάται πλήρως απο το δέρμα και είναι υπέυθυνο για τις φωτοδυναμικές αντιδράσεις που γίνονται στον οργανσιμό.

• Την υπέρυθρη ακτινοβολία IR που είναι το 50% της εκπέμπουσας ακτινοβολίας απορροφάται από το δέρμα και έχει θερμαντική δράση.

• Την υπεριώδη ακτινοβολία που είναι μόνο το 10%, σε αυτή οφείλεται το «μαύρισμα» του δέρματος και έχει τις πιο επιβλαβείς επιδράσεις στο δέρμα. Η υπεριώδη ακτινοβολία με τη σειρά της αναλύεται σε UVA, UVB και UVC ανάλογα με το μήκος κυμματος που εκπέμπεται. Η UVA ακτινοβολία όταν φτάνει στη γήινη ατμόσφαιρα απορροφάται ελάχιστα και είναι εκείνη που διεισδύει πιο βαθιά στο δέρμα. Η UVB απορροφάται περισσότεροα απο τη γήινη ατμόσφαιρα αλλά διεισδύει λιγότερο στο δερμα σε σχέση με τη UVA και είναι υπέυθυνη για το ηλιακό έγκαυμα.Τέλος η UVC ακτινοβολία δεν φτάνει στην γη γιτατί απορροφάται πλήρως από το όζον της ατμόσφαιρας, ευτυχώς γιατί η επίδρασή της πάνω στα κύτταρα είναι αρκετά επιβλαβής. Η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει πάνω στη γη ρυθμίζεται από διάφορες παραμέτρους με αποτέλεσμα να επηρρεάζεται τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα της ακτινοβολίας .

Τέτοιοι παράγοντες είναι:

• Το γεωγραφικό πλάτος (στις τροπικές περιοχές η ακτινοβολία είναι μέγιστη γιατί πέφτει κάθετα στη γη).

• Η εποχή (Το καλοκαίρι στις εύκρατες περιοχές η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας μπορεί να είναι και 100 φορές πιο ισχυρή σε σχέση με το χειμώνα).

• Το υψόψετρο (σε υψηλότερα υψόμετρα η ένταση της UVB ακτινοβολίας αυξάνεται).

• Η ώρα (το καλοκαίρι στην Ελλάδα ο ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ του κατά τις ώρες 11:00-15:00). Επίσης άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο βαθμός υγρασίας στην ατμόσφαιρα, η αντανάκλαση του εδάφους και η ρύπανση.







ΤΟ ΔΕΡΜΑ Το δέρμα που αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση όργανο του ανθρωπίνου σώματος έχει διάφορους μηχανισμούς άμυνας απέναντι στις επιθετικές επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτές είναι:

• Η τριχοφυία.

• Η κεράτινη στοιβάδα του δέρματος (είναι η εξωτερική επιφάνεια του δέρματος).

• Η πάχυνση της επιδερμίδας.

• Η μελάγχρωση του δέρματος η οποία γίνεται μέσω μιας φωτοπροστατευτικής ουσίας, της μελανίνης, και στην οποία οφείλεται το μαύρισμα του δέρματος. Η μελανίνη παράγεται απο εξειδικευμένα κύτταρα του δέρματος τα μελανινοκύτταρα. Τα μελανινοκύτταρα στη μαύρη φυλή έχουν διαφορετική μορφολογία με αποτέλεσμα να παράγουν μεγαλύτερη ποσότητα μελανίνης με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να είναι περισσότερο προστατευμένοι από τον ήλιο. Τα μελανινοκύτταρα με την πάροδο του χρόνου και μετά το 40ο έτος ηλικίας αρχίζουν να μειώνονται στον άνθρωπο. ΦΩΤΟΤΥΠΟΣ Όλοι οι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα κάτω από τον ήλιο αλλά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, τα οποία καθορίζονται γεννητικά, έχουμε και διαφορετικές ευαισθησίες στον ήλιο και τα οποία χαρακτηριστικά υποδεικνύουν το φωτότυπο του. O φωτότυπος ενός ανθρώπου εξαρτάται από το χρώμα μαλλίων, το χρώμα του δέρματος, την παρουσία φακίδων (εφηλίδων), την φωτοευαισθησία του και την ποιότητα του μαυρίσματος του.

Στον πίνακα που ακολουθεί κοθορίζεται η φωτοευαισθησία ανάλογα με το φωτότυπο του κάθε ατόμου:



Γνωρίζοντας λοιπόν τον φωτότυπο μας μπορούμε να επιλέξουμε και το τύπο αντηλιακού με τον ανάλογο δείκτη προστασία σας. Εάν είναι ανοιχτόχρωμη η επιδερμίδα μας επιλέγουμε αντηλιακά με υψηλό δείκτη γιατί είμαστε πιο επιρρεπείς σε εγκαύματα και φωτοευαισθησίες.





ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο δείκτης προστασίας στα αντηλιακά δηλώνεται με τα χαρακτηριστικά SPF (Sun protector factor-παράγοντας αντηλιακής προστασίας). Ο δείκτης SPF που δηλώνεται με έναν αριθμό σημαίνει τον περισσότερο χρόνο που μεσολαβεί ώστε ένα δέρμα, που εφαρμόζεται το συγκεκριμένο αντηλιακό, να πάθει ηλιακό έγκαυμα σε σχέση με το χρόνο που απαιτείται σε ένα δέρμα που δεν έχει εφαρμοστεί αντηλιακό. Παράδειγμα εάν ένα άτομο κοκκινίζει στον ήλιο στα είκοσι λεπτά, χωρίς την εφαρμογή αντηλιακού, με την εφαρμογή ενός αντηλιακού με δείκτη SPF 10 o χρόνος αυτός μπορεί να δεκαπλασιαστεί. Όλα αυτά βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο γιατί πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το δείκτη προστασίας ενός αντηλιακού πχ πάχος στρώσης του αντηλιακού, εφίδρωση, το νερό που κολυμπάμε κλπ.

Μέχρι πριν λίγο καιρό τα αντηλιακά παρείχαν προστασία μόνο έναντι της UVB ακτινοβολίας παρέχοντας μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας αφού δεν προστάτευαν από την UVA ακτινοβολία. Τελευταία οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν προϊόντα με προστασία και από την UVA ακτινοβολία αναγράφοντας πάνω στα κουτιά την ένδειξη UVA μέσα σε κύκλο.





ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ Με εξέλιξη της επιστήμης και της φαρμακευτικής τεχνολογίας έχουν εξελιχθεί και τα αντηλιακά που μπορούμε να αγοράσουμε. Ειδικότερα τα φαρμακευτικά αντηλιακά προσφέρουν μια πλήρη γκάμα προϊόντων η οποία καλύπτει και τις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις:

• Παρέχουν καλύτερη προστασία.

• Eίναι καλύτερης υφής.

• Aπλώνονται καλύτερα στο δέρμα.

• Eίναι υποαλλεργικά.

• Eκτός από την αντηλιακή προστασία παρέχουν και επιπλέον ιδιότητες όπως ενυδατικές, αντιρυτιδικές και αντιγηραντικές.

Τα αντηλιακά φίλτρα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των αντηλιακών χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες:

• Στα φυσικά (ανόργανα) φίλτρα τα οποία έχουν την ιδιότητα να αντανακλούν την ακτινοβολία του ήλιου που προσπίπτει στο δέρμα, όπως είναι το οξείδιο του ψευδαργύρου και διοξείδιο του τιτανίου. Τα φυσικά φίλτρα είναι πιο ασφαλή δεν απορροφούνται από το δέρμα με αποτέλεσμα να μην προκαλούν αλλεργίες, αλλά μειονεκτούν στο ότι απορροφούν λιγότερο την UVA ακτινοβολία.

• Τα χημικά φίλτρα που απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία (UVA+UVB) με κυριότερους εκπροσώπους τις βενζοφαινόνες. Τα χημικά αν και λιγότερο ασφαλή έχουν μεγαλύτερο φάσμα προστασίας σε σχέση με τα φυσικά φίλτρα. Τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες παραγωγής αντηλιακών προκειμένου να πετύχουν μεγαλύτερη προστασία, φτιάχνουν προϊόντα με αποτελεσματικούς συνδιασμούς φυσικών και χημικών φίλτρων.







ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ • Το αντηλιακό πρέπει να εφαρμόζεται 30 λεπτά πριν από την έκθεση μας στον ήλιο.

• Εάν το δέρμα μας είναι ξηρό επιλέγουμε αντηλιακό με πλούσια υφή, ενώ εάν είναι λιπαρό ή μεικτό με λεπτόρευστη υφή

• Το αντηλιακό το ανανεώνουμε τουλάχιστον ανά δίωρο, εφόσον παραμένουμε κάτω από τον ήλιο ή συχνότερα εάν ιδρώνουμε ή αμέσως μετά αφού βγούμε από τη θάλασσα.

• Τα αντηλιακά πρέπει να έχουν πάνω στο κουτί τους ημερομηνία λήξης και να αγοράζουμε καινούργιο κάθε χρόνο. Συνήθως μετά το πρώτο άνοιγμα τους τα αντηλιακά λήγουν σε ένα χρόνο.

• Επιλέγουμε αντηλιακά καλής ποιότητας και αναγνωρισμένα, που παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία και αναγράφεται στους περιέκτες τους. Επίσης αντηλιακά που είναι δερματολογικά ελεγμένα. Τέτοια αντηλιακά προσφέρονται στα φαρμακεία από καταξιωμένες εταιρείες με πολύ ασφαλή προϊόντα.

• Σε περίπτωση που κάποιος παίρνει φάρμακα καλό είναι να επιλέγει αντηλιακά με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας. ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Βασ. Κων/νου 90-92

Τηλ 2108049977

