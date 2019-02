Έφυγε o Karl Lagerfeld

Ο Γερμανός Καρλ Λάγκερφελντ, με σήμα κατατεθέν τα κατάμαυρα γυαλιά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Παρισιού καθώς είχε εισαχθεί εσπευσμένα χθες βράδυ. Την είδηση του θανάτου του «τσάρου της μόδας» μετέδωσαν πρώτα τα γαλλικά ΜΜΕ, όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα «Bild». Σύμφωνα με το περιοδικό "Paris Match", ο Καρλ Λάγκερφελντ διακομίστηκε εσπευσμένα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο του Παρισιού.

Γεννήθηκε πιθανόν στις 10 Σεπτεμβρίου του 1933 - ο σχεδιαστής πάντα αρνιόταν να αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία γέννησής του - στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Μαζί με τη μητέρα του εγκαταλείπει τη Γερμανία και μετακομίζει στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του '50. Παθιασμένος με το σχέδιο, προσελήφθη ως βοηθός του Γάλλου μόδιστρου «Pierre Balmain».

Στη συνέχεια εργάστηκε ως στυλίστας στους γαλλικούς οίκους Jean Patou και Chloe, προτού συνεργαστεί με τον ιταλικό οίκο μόδας Fendi. Από το 1965 αναλαμβάνει καλλιτεχνικός διευθυντής στον ιταλικό οίκο και το 1983 διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής για τις συλλογές «haute couture, ready-to-wear και αξεσουάρ» στον οίκο Chanel.

Ποιος ήταν ο Καρλ Λάγκερφελντ

Γόνος ιδιαίτερα εύπορης οικογένειας βιομηχάνων, ανατράφηκε με πολλές ανέσεις, διαμορφώνοντας, παράλληλα, μια αντισυμβατική προσωπικότητα. Καυστικός, ενίοτε κυνικός, προσβλητικός και εξωστρεφής, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με τις εκάστοτε, ιστορικές ρήσεις του, που έχουν καταγραφεί στο συνεργατικό πόνημα "The World According to Karl". Το ξεκίνημά του στο χώρο της υψηλής ραπτικής καταγράφηκε στα 1963, όταν άρχισε να εργάζεται για λογαριασμό του Ιταλικού Οίκου "Tiziani", ενώ λίγους μήνες μετά συνεργάσθηκε με το αντίστοιχο, Γαλλικό στούντιο "Chloe". Ακολούθησαν οι Οίκοι "Fendi" (1965) και "Curiel" (1970, Ιταλία) και ο Γαλλικός "Chanel" (από το 1983).