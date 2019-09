Το νέο γκράφιτι του Banksy κατά του Brexit

Ο ανώνυμος Βρετανός καλλιτέχνης δρόμου παρουσίασε ακόμη ένα έργο του εκφράζοντας την αποστροφή του για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καινούργια παρέμβαση-δήλωση του Banksy βρίσκεται σε μια πύλη αφίξεων ταξιδιωτών από την ΕΕ στο αεροδρόμιο Χίθροου, φέρει την επωνυμία «Keep Out» και είναι μέρος της θερινής έκθεσης της Βασιλικής Ακαδημίας στο Λονδίνο.

Το καινούργιο έργο έρχεται σε συνέχεια της αφίσας «Vote to Love», στην οποία ο Banksy με σπρέι έγραψε πάνω σε ένα πλακάτ όπου αρχικά είχε γραφτεί «Vote to Leave». Ο καλλιτέχνης από το Μπρίστολ είχε υποβάλλει αυτό το έργο στην περυσινή θερινή έκθεση της Βασιλικής Ακαδημίας, αλλά συνάντησε κλειστές πόρτες. Ένα μήνα αργότερα, ο συντονιστής της έκθεσης, ο επίσης Βρετανός καλλιτέχνης Γκρέισον Πέρι ήλθε σε επαφή με τον Banksy και το «Vote to Love» έγινε τελικά δεκτό.