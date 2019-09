Στο σημερινό Doodle της Google ο Αμερικανός μπλουζ κιθαρίστας και τραγουδοποιός B.B. King

Άρχισε να ηχογραφεί δίσκους το 1949, στην εταιρεία RPM Records, στο Λος Άντζελες. Το «Three O’ Clock Blues» ήταν η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, ενώ ακολούθησαν δεκάδες τραγούδια που άφησαν εποχή, όπως τα «The Thrill is Gone» και «Every Day I Have the Blues».

Το 1969 κέρδισε ακόμη μεγαλύτερη αναγνώριση ανοίγοντας συναυλίες σε περιοδεία των Rolling Stones.

Έτσι, έγινε ο πρώτος διεθνώς καταξιωμένος καλλιτέχνης των μπλουζ, κερδίζοντας 15 Γκράμμι, βάζοντας το όνομά του στο Rock & Roll Hall of Fame, λαμβάνοντας διακρίσεις από διάφορα πανεπιστήμια, και παίζοντας μουσική μέσα στον Λευκό Οίκο!

Πέθανε στις 14 Μαΐου 2015 στο Λας Βέγκας της Νεβάδα των ΗΠΑ.

Το Doodle για τον B.B. King