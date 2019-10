Μια νέα αλλαγή του Instagram θα καταπολεμήσει το bullying

Τώρα, ανακοίνωσε πως θα θέσει σε ισχύ μία νέα λειτουργία, η οποία θα ονομάζεται «Περιορισμός» («Restrict»), και οι χρήστες που θα την χρησιμοποιούν θα μπορούν ουσιαστικά να κρύβουν από τους υπόλοιπους ακολούθους τους τα σχόλια ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Πιο συγκεκριμένα, τα σχόλια των «νταήδων» θα μπορούν να τα βλέπουν μόνο οι ίδιοι και όχι οι υπόλοιποι ακόλουθοί τους.

Επιπλέον δεν θα μπορούν να δουν πότε το «θύμα» τους είναι ενεργό ή πότε και αν διάβασε το μήνυμα που του έστειλαν.

Η δημοφιλής εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή, με σκοπό να προστατεύσει τους νέους που διστάζουν να μπλοκάρουν, να βγάλουν το follow ή να κάνουν αναφορά σε κάποιον που τους ασκεί bullying.

Εάν η λειτουργία τεθεί όντως σε ισχύ, οι χρήστες θα είναι πλέον ικανοί να προστατευθούν, χωρίς εκείνος που τους παρενοχλεί να το γνωρίζει.

Σημειώνεται ότι αυτό το καλοκαίρι επίσης, το Instagram άρχισε να δοκιμάζει ένα καινούριο εργαλείο, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται προσβλητικά σχόλια, πριν ακόμη δημοσιευτούν, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

By Kaya Yurieff, CNNi Business